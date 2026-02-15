Melendugno, crolla l’Arco degli Innamorati: la marina colpita dall’erosione costiera

MELENDUGNO - Un altro simbolo del Salento va perduto a causa dell’erosione costiera. Nell’ultimo weekend, tra sabato 14 e domenica 15 febbraio, il celebre Arco degli Innamorati, situato nella marina di Melendugno, è crollato sotto la forza delle recenti mareggiate.

La formazione rocciosa, tra le più iconiche e fotografate della zona, non ha resistito all’ultima ondata di maltempo, cedendo in un attimo e cancellando una delle immagini da cartolina più note anche a livello internazionale. Si tratta dell’ennesimo episodio che evidenzia la fragilità della costa salentina, sempre più minacciata dall’erosione e dai cambiamenti climatici.