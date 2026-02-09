Palmisano (M5S): 'Scene da guerra sulla strada statale tra Brindisi e Lecce. Ora giustizia e sicurezza per il nostro territorio'

"Le notizie che arrivano confermano la gravità dell’episodio avvenuto questa mattina sulla Strada Statale tra Brindisi e Lecce. Scene da guerra nel cuore del nostro territorio, con un assalto armato a un portavalori che ha seminato panico e bloccato una delle arterie più trafficate della Puglia. Ora apprendiamo con sollievo che due persone sono già state fermate. Un primo segnale di risposta da parte dello Stato, ma non basta: serve prevenzione, controllo e presenza costante". A dichiararlo è l’eurodeputata del Movimento 5 Stelle Valentina Palmisano, commentando l’assalto armato avvenuto nelle prime ore del mattino all’altezza dello svincolo per Tuturano.