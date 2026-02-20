Subito una task force per accelerare l’iter del nuovo ospedale di Andria e Bisceglie

BARI - Accelerare le procedure amministrative e arrivare in tempi certi alla pubblicazione delle gare d’appalto per la realizzazione dei nuovi ospedali di Andria e Bisceglie. È questo l’obiettivo della richiesta formale di audizione depositata in Commissione Sanità dai consiglieri regionali, insieme all’assessora

L’istanza è rivolta all’Assessore regionale competente e punta ad affrontare con urgenza lo stato delle procedure legate alla costruzione delle nuove strutture ospedaliere di Andria e Bisceglie, considerate opere strategiche per il rafforzamento dell’offerta sanitaria del territorio.

Alla luce delle recenti interlocuzioni istituzionali e del rinnovato confronto tra gli enti coinvolti, i firmatari sottolineano la necessità di istituire una task force istituzionale che riunisca tutti i soggetti competenti. Un coordinamento straordinario che permetta di superare eventuali criticità, snellire i passaggi burocratici e accelerare l’iter amministrativo fino all’avvio delle gare.

«La realizzazione dei nuovi ospedali rappresenta una priorità assoluta per la tutela del diritto alla salute dei cittadini – evidenziano – ed è indispensabile attivare strumenti di coordinamento efficaci tra uffici regionali, strutture tecniche e amministrazioni interessate».

Con la richiesta di audizione, che integra e rafforza una precedente istanza già presentata, viene sollecitato l’avvio di un percorso istituzionale chiaro e trasparente, che porti non solo alla costituzione della task force, ma anche alla definizione di un cronoprogramma certo e condiviso.

L’auspicio è che il confronto in Commissione Sanità possa tradursi in un impegno concreto e tempestivo da parte degli organi competenti, nell’interesse esclusivo delle comunità locali e del potenziamento complessivo della sanità regionale.