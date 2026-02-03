Tragico incidente sulla provinciale Casarano-Taurisano: muore la 41enne Maria Luisa Valiani

CASARANO – Una tragedia ha colpito la comunità locale questa mattina sulla provinciale che collega Casarano a Taurisano. Nello scontro tra un’automobile e un camion adibito alla raccolta dei rifiuti, ha perso la vita Maria Luisa Valiani, 41 anni, originaria di Aradeo e madre di quattro figli.

La vittima era alla guida dell’utilitaria al momento dell’impatto. Secondo le prime ricostruzioni, la dinamica dell’incidente è ancora al vaglio delle autorità competenti, ma l’urto si è rivelato purtroppo fatale. Maria Luisa Valiani era anche nipote dell’attuale comandante della polizia locale.

L’amministrazione comunale di Aradeo ha espresso il proprio cordoglio alla famiglia:

“Ci sono notizie che arrivano all’improvviso e lasciano senza parole. Notizie che sono tra le più difficili da accettare e da raccontare. Con profondo dolore apprendiamo della tragica scomparsa di Luisa, una giovane donna di 41 anni, una mamma, una figlia, una vita spezzata troppo presto a causa di un incidente stradale. L’intera comunità si stringe con sincera commozione attorno alla sua famiglia, ai suoi figli, condividendone il dolore e lo smarrimento di fronte a una perdita così ingiusta e improvvisa. Un abbraccio affettuoso e rispettoso va alla mamma Tonia, che ha servito la nostra comunità anche nel ruolo di Assessore Comunale, e alla Comandante della Polizia Locale, legata a Luisa da un profondo vincolo familiare.”

La notizia ha scosso profondamente l’intera comunità di Aradeo e dei comuni limitrofi, che si uniscono al dolore dei familiari per una perdita tanto improvvisa quanto tragica. Le autorità hanno avviato tutti gli accertamenti per chiarire le cause dell’incidente.