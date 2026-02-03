Tragedia a Miggiano: 88enne trovato morto sotto il suo mezzo agricolo

MIGGIANO – Una drammatica scoperta ha scosso la comunità di Miggiano nel tardo pomeriggio di oggi. Donato Bitonti, 88 anni, è stato trovato morto in una zona di campagna, dove si era recato per raccogliere della legna.

A lanciare l’allarme è stato il figlio, preoccupato per il mancato rientro del padre. Quest’ultimo si è recato sul posto e ha trovato l’anziano esanime, riverso sotto l’auto di sua proprietà, alla quale era agganciato un rimorchio.

Sul luogo della tragedia sono immediatamente intervenuti i carabinieri per i rilievi del caso. Al momento, non è ancora chiara la dinamica dell’accaduto: resta da accertare se si sia trattato di un incidente o, come sembra più probabile, di un malore improvviso che ha colto l’anziano mentre lavorava.

La comunità locale è profondamente colpita dalla notizia della morte di Donato Bitonti, stimato per la sua lunga vita di dedizione alla famiglia e al territorio.