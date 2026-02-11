Tricase, al via corso di uncinetto con la maestra Lucia Ianni



TRICASE (LE) - C’è un tempo custodito nelle "càsce" e nei cassetti...Un tempo fatto di scarpe da notte, scialli all’uncinetto, centrini pazienti, tovaglie e tovagliette ricamate a mano. - C’è un tempo custodito nelle "càsce" e nei cassetti...Un tempo fatto di scarpe da notte, scialli all’uncinetto, centrini pazienti, tovaglie e tovagliette ricamate a mano.





Oggetti silenziosi, nati dal sapere di donne che, intrecciando fili, intrecciano anche storie e gesti.





Sono beni culturali spesso invisibili, tramandati di generazione in generazione, che rischiano di svanire se non vengono raccontati, rifatti, abitati di nuovo.





Da questo desiderio di ascolto e di cura nasce il Laboratorio di Uncinetto e Ricamo, guidato dalla maestra Lucia Ianni, a Liquilab: un luogo dove le mani imparano, ricordano e inventano, e dove l'arte dell'intreccio continua a essere linguaggio vivo.





Il laboratorio è aperto a tutte le età, a chi sa già e a chi vuole cominciare, a chi porta con sé un ricordo e a chi ne sta cercando uno nuovo.



