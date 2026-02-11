Salento, studente porta a scuola pistola da softair: intervengono i Carabinieri

LECCE - Attimi di tensione in una scuola media del Salento, dove un ragazzo di 13 anni ha introdotto a scuola una pistola da softair di colore nero, priva del tappo rosso.

I docenti, accorgendosi subito dell’arma, del tutto simile a una pistola reale, hanno allertato le autorità. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, su segnalazione della Dirigente Scolastica, che hanno sequestrato l’arma per gli accertamenti del caso.

Il padre del ragazzo, 50 anni, è stato indagato e la vicenda è stata comunicata alla Procura per i minorenni di Lecce.