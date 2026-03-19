Alberobello si accende stasera con il “Falò nell’Aia”

ALBEROBELLO – Dopo le incertezze legate alle precipitazioni degli ultimi giorni, resta confermato l’appuntamento più atteso della Festa di San Giuseppe: il Falò nell’Aia – il calore delle tradizioni, promosso dall’Associazione Pinnacoli e patrocinato dal Comune di Alberobello.

Questa sera, giovedì 19 marzo, a partire dalle 19.30, in Largo Martellotta, il cuore della Città dei Trulli tornerà ad accendersi attorno al grande falò ispirato alla tradizione dei fucarazz di San Giuseppe, quando famiglie e vicinato si ritrovavano per condividere storie, canti e momenti di convivialità.

Protagonista musicale della serata sarà l’energia travolgente dei Terraròss, tra i gruppi più rappresentativi del panorama folkloristico pugliese. Sul palco allestito in Pietraficcata, l’ensemble della Bassa Murgia proporrà uno spettacolo tra ritmo, danza e tradizione, coinvolgendo il pubblico e celebrando le radici culturali del Sud Italia. Il carisma del frontman Dominique guiderà il gruppo in una performance che intreccia sonorità antiche e sensibilità contemporanee.

«Falò nell’Aia è uno degli appuntamenti più autentici e partecipati della nostra Comunità – sottolinea Valeria Sabatelli, Assessora alla Cultura e alle Manifestazioni di Alberobello – in grado di custodire il valore delle tradizioni e dell’identità locale, offrendo momenti di incontro e condivisione. Siamo lieti di accogliere il concerto dei Terraròss, che renderà la serata ancora più suggestiva e ricca di emozione».

La festa non sarà solo musica: attorno al falò saranno presenti stand gastronomici con le specialità locali, dai panini con carne arrosto e panzerotti fritti, alle polpette, patatine, vino e birra, fino ai dolci tipici, riproponendo l’atmosfera degli antichi cortili dove il fuoco diventava il centro della vita comunitaria, capace di radunare grandi e piccoli.

La partecipazione all’evento è libera. L’iniziativa conferma il valore del Falò nell’Aia come festa di tutta la comunità alberobellese, capace di trasformare la piazza in luogo di incontro, energia e condivisione, portando in vita la tradizione più autentica della città dei trulli.