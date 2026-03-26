A Bari arriva il Circo d’Acqua: spettacolo tra magia, tecnologia e acrobazie

BARI - Dal 3 al 19 aprile il parcheggio dello stadio San Nicola di Bari ospiterà una delle produzioni circensi più innovative del momento: il Circo d’Acqua, firmato dalla compagnia Internazionale Happy Circus della famiglia Medini.

Uno spettacolo pensato per coinvolgere spettatori di tutte le età, che unisce tradizione circense e tecnologia avanzata. Il cuore della scena è una pista con oltre centomila litri d’acqua, trasformata in un palcoscenico suggestivo grazie a fontane danzanti, giochi di luce, getti coreografici e proiezioni olografiche, capaci di creare atmosfere immersive e quasi oniriche.

La produzione si distingue anche per l’assenza totale di animali, puntando su un linguaggio contemporaneo ed elegante in cui l’elemento acquatico diventa protagonista assoluto. In scena si alternano acrobati, trapezisti, equilibristi, giocolieri e ballerini, affiancati da performer internazionali che danno vita a numeri spettacolari e coreografie di grande impatto visivo.

La direzione artistica è affidata a Emanuele Medini, protagonista anche sul palco con numeri acrobatici. Accanto a lui si esibiscono Ljuba Medini, Federica Toro e numerosi artisti premiati nei principali festival del settore. Non mancherà la componente comica, affidata ai clown Gio Gio e Cioriflay Canestrelli, che con gag e momenti di interazione rendono lo show ancora più coinvolgente.

Gli spettacoli sono in programma tutti i giorni alle 18 e alle 21, mentre la domenica sono previsti due appuntamenti alle 17.30 e alle 19.30. Giornate di riposo l’8, 14 e 15 aprile.

I biglietti sono già disponibili online.