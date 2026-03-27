Massimiliano Gallo al Nuovo Teatro Verdi di Brindisi con 'Malinconico', avvocato d'insuccesso

Malinconico (Ph Manuela Giusto)

BRINDISI - Ci sono personaggi che non vincono mai e proprio per questo ci somigliano più di tanti eroi perfetti. I prossimi mercoledì 8 e giovedì 9 aprile, alle ore 20.30, il Nuovo Teatro Verdi di Brindisi ospita Massimiliano Gallo in "Malinconico. Moderatamente felice". I biglietti sono disponibili online su - Ci sono personaggi che non vincono mai e proprio per questo ci somigliano più di tanti eroi perfetti. I prossimi mercoledì 8 e giovedì 9 aprile, alle ore 20.30, il Nuovo Teatro Verdi di Brindisi ospita Massimiliano Gallo in "Malinconico. Moderatamente felice". I biglietti sono disponibili online su rebrand.ly/Malinconico e al botteghino del teatro, aperto dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 13 e dalle 17.30 alle 19.30; i giorni di spettacolo dalle 11 alle 13 e dalle 19 alle 20.30. Info 0831 562 554 e botteghino@nuovoteatroverdi.com





Portare Vincenzo Malinconico a teatro significa misurarsi con una figura che negli anni ha saputo conquistare il pubblico televisivo perché non ha nulla dell’eroe tradizionale. È un avvocato "d’insuccesso", inciampa nelle relazioni, si perde nei pensieri, si confonde nei doveri quotidiani, osserva il mondo con uno humour sghembo e una malinconia che non diventa mai sconfitta. Lo spettacolo che arriva a Brindisi porta al centro proprio l’umanità del personaggio, dentro un dispositivo teatrale agile, popolare nel senso più alto del termine. Gallo conosce a fondo il personaggio e lo accompagna in scena dentro tre grandi campi dell’esistenza - il lavoro, i sentimenti, la famiglia - che sono poi gli stessi in cui ciascuno, ogni giorno, è chiamato a misurare la propria inadeguatezza.





«Malinconico l’ho amato e ascoltato, tra noi si è creato un rapporto di fiducia e portarlo in scena è stato naturale - ha detto Massimiliano Gallo -. È uno dei personaggi che amo di più interpretare perché adoro il suo mondo complicato, la sua empatia, il suo modo di stare nella modernità. Malinconico non partecipa alla gara non perché sia un perdente, ma perché non è interessato a competere. È un uomo che spesso non agisce, ma si ritrova coinvolto in situazioni complesse che finiscono per metterlo alla prova. Molti avvocati mi scrivono dicendo che è più vicino alla loro vita vera di quanto non lo siano certi ritratti stereotipati visti al cinema o in tv. Oggi un personaggio che non si preoccupa di apparire ma di essere, a suo modo, è quasi rivoluzionario».





La scrittura, costruita a quattro mani con Diego De Silva, conserva il tratto ironico, riflessivo, spiazzante del personaggio letterario, ma in scena acquista un passo ulteriore: il flusso dei pensieri si fa corpo, esitazione, sguardo, pausa. Sotto la lente del teatro l’universo di Malinconico si dilata: gli amori sbilenchi, le nevrosi, il senso di precarietà, il desiderio mai spento di sentirsi all’altezza della vita. Si ride molto, ma non di una comicità meccanica o di maniera. Si ride perché il testo colpisce nervi scoperti, riconosce debolezze comuni, illumina con precisione paradossi e fragilità che appartengono a tutti.





Lo spettacolo intreccia racconto, monologo, dialoghi, apparizioni, inserti musicali e contributi visivi, una macchina scenica che procede con leggerezza. Attorno a Gallo si muove un mondo fatto di presenze reali e mentali, di relazioni che tornano, di voci che disturbano, consolano, contraddicono. E dentro questo mondo si inseriscono le canzoni originali eseguite dal vivo da Joe Barbieri, che contribuiscono a dare respiro emotivo al racconto, accompagnandone i passaggi più ironici e quelli più scopertamente malinconici. Malinconico nasce da una materia viva: la fatica di stare al mondo, il logoramento quotidiano delle aspettative, dei ruoli, degli inciampi. Essere professionisti, compagni, genitori, amici: categorie in cui ciascuno è costretto a reinventarsi continuamente, spesso senza istruzioni, quasi sempre senza sentirsi preparato. Lo spettacolo affonda qui, nella zona più scomoda dell’esperienza contemporanea. E la attraversa con una grazia rara, perché osserva, smonta, sorride, capisce.





Massimiliano Gallo, da attore di razza, tiene insieme tutti i registri: l’istinto della battuta, il senso musicale della parola, la capacità di dare spessore ai passaggi più introspettivi. Il suo Malinconico è tenero e disarmato, goffo e lucidissimo, buffo e profondamente umano. È un uomo che continua a cercare un equilibrio mentre tutto intorno lo spinge fuori asse. E forse è proprio per questo che arriva con tanta immediatezza al pubblico: perché chiede ascolto senza pretendere ammirazione.





"Malinconico. Moderatamente felice" è uno di quegli spettacoli che riescono nell’impresa più difficile: far convivere qualità della scrittura e dell’interpretazione. Letteratura e teatro si incontrano davvero e da questo incontro nasce un lavoro che diverte, punge, commuove e lascia dietro di sé qualcosa di più di una semplice serata riuscita. Lascia la sensazione che, in fondo, riderci addosso sia ancora uno dei modi più seri per capirsi.