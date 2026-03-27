A Ostuni torna 'Primule Viola': imparare a difendersi, scegliere di rinascere



OSTUNI (BR) - Ci sono incontri che lasciano un segno. Ci sono momenti in cui la consapevolezza diventa forza. - Ci sono incontri che lasciano un segno. Ci sono momenti in cui la consapevolezza diventa forza.





È da questo spirito che nasce, per il terzo anno consecutivo, “Primule Viola”, il workshop teorico-pratico di autodifesa femminile promosso dal Lions Club Ostuni Città Bianca, realizzato in collaborazione con gli istruttori dell’Aretè Wellness Club di Ostuni, partner attivo e fondamentale del service sin dalla sua prima edizione.





L’appuntamento è per sabato 11 aprile 2026, dalle ore 10:00 alle 12:00, proprio presso l’Aretè Wellness Club, che anche quest’anno accoglierà l’iniziativa mettendo a disposizione competenze, professionalità e spazi, confermando un impegno concreto e continuativo al fianco del Lions Club nella promozione della sicurezza e del benessere femminile.





“Primule Viola” non è solo un corso. È un’esperienza.





Un’occasione per fermarsi, riflettere, riconoscere i segnali, acquisire strumenti e – soprattutto – riscoprire la propria forza.





La mattinata si aprirà con un momento di approfondimento sul tema della violenza di genere: professionisti del settore guideranno le partecipanti in un percorso di consapevolezza, offrendo informazioni concrete su diritti, tutele e possibilità di aiuto.





Perché la difesa più potente nasce dalla conoscenza.





A seguire, il corpo prenderà voce.





Gli istruttori qualificati dell’Aretè Wellness Club, da anni impegnati nella formazione e nella diffusione della cultura della prevenzione, accompagneranno le partecipanti in una sessione pratica di autodifesa, fatta di tecniche semplici ma efficaci, pensate per aumentare sicurezza, prontezza e capacità di reagire nelle situazioni di rischio.





Ma “Primule Viola” è anche un gesto concreto di solidarietà.





Con una quota simbolica di 5 euro per la copertura assicurativa e la possibilità di lasciare un’offerta libera, ogni partecipante contribuirà a sostenere "Fiorediloto" Centro Antiviolenza di Torre Santa Susanna, da anni punto di riferimento per donne che affrontano percorsi difficili verso la libertà e la ricostruzione della propria vita.





Partecipare significa imparare a proteggersi.





Ma significa anche tendere la mano a chi sta ancora cercando la forza di farlo.





In un tempo in cui è fondamentale fare rete, “Primule Viola” rappresenta un abbraccio collettivo, reso possibile anche grazie alla sinergia con realtà del territorio come l’Aretè Wellness Club, unite da un obiettivo comune: costruire consapevolezza, sicurezza e sostegno reciproco tra donne.





Le prenotazioni sono obbligatorie.



