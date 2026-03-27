Incidente sulla SP 231 ad Andria: traffico bloccato e deviazioni sulla complanare
ANDRIA - Mattinata difficile sulla Strada Provinciale 231 nei pressi di Andria, dove un incidente ha coinvolto quattro mezzi, tra cui un furgone finito di traverso sulla carreggiata, bloccando la circolazione in direzione sud.
L’incidente è avvenuto poco dopo le 7:30. Le cause sono ancora in corso di accertamento, anche se non si esclude che l’asfalto reso viscido dalla pioggia possa aver contribuito all’impatto. Fortunatamente non si registrano feriti gravi.
Per consentire i rilievi e la gestione della viabilità, sul posto sono intervenuti i carabinieri e gli agenti della polizia locale, che hanno provveduto a deviare il traffico sulla complanare, causando inevitabili disagi per gran parte della mattinata.
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