Incidente sulla SP 231 ad Andria: traffico bloccato e deviazioni sulla complanare

ANDRIA - Mattinata difficile sullanei pressi di Andria, dove un incidente ha coinvolto quattro mezzi, tra cui un furgone finito di traverso sulla carreggiata, bloccando la circolazione in direzione sud.

L’incidente è avvenuto poco dopo le 7:30. Le cause sono ancora in corso di accertamento, anche se non si esclude che l’asfalto reso viscido dalla pioggia possa aver contribuito all’impatto. Fortunatamente non si registrano feriti gravi.

Per consentire i rilievi e la gestione della viabilità, sul posto sono intervenuti i carabinieri e gli agenti della polizia locale, che hanno provveduto a deviare il traffico sulla complanare, causando inevitabili disagi per gran parte della mattinata.