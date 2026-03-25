Accoltellata a scuola a Trescore Balneario: chi è Chiara Mocchi, l'insegnante di francese in condizioni gravi

Colleghi, ex studenti e genitori la descrivono come una “persona squisita” e una professoressa “bravissima”. Mocchi ha lavorato anche all’Università degli Studi di Bergamo, nel dipartimento di Lingue e letterature straniere, ed è attiva nel sindacato, dove è considerata “stimata, seria e dedicata” dalla Cisl locale.

Appassionata di francese e di poesia, Mocchi ha promosso progetti educativi come “Expolangue francaise”, sostenuto dal ministero della Cultura francese e dall’Organizzazione internazionale della francofonia (Oif), e gestisce un canale YouTube con lezioni e iniziative scolastiche. Nel 1995 ha vinto il primo premio al concorso letterario di Poesia giovane del gruppo artistico “Fara-Stabile” di Bergamo e ha pubblicato versi e saggi l’anno successivo.