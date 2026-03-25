Squinzano, attentato incendiario al bar “Ristoro”

SQUINZANO – Attentato incendiario la scorsa notte ai danni del barin via Monte Grappa. Ignoti hanno tagliato il telo del gazebo esterno e hanno versato del liquido infiammabile sulla pedana di legno, dando fuoco alla struttura.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme e i carabinieri, che stanno visionando le immagini delle telecamere di sorveglianza del locale per risalire agli autori del gesto. Il danno materiale è ancora in fase di quantificazione.