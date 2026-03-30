Acquedotto Pugliese, Vito Leccese eletto presidente del Comitato di coordinamento e controllo

BRINDISI - Si è svolta a Brindisi, nel Palazzo municipale, la prima riunione del nuovo Comitato di coordinamento e controllo di Acquedotto Pugliese, organismo composto da 15 sindaci o delegati in rappresentanza dei 257 Comuni della Puglia.

Nel corso dell’incontro il sindaco di Bari Vito Leccese è stato eletto all’unanimità presidente del Comitato, mentre la sindaca di Lecce Adriana Poli Bortone è stata nominata vicepresidente.

Il Comitato avrà il compito di esercitare il cosiddetto controllo analogo su Acquedotto Pugliese, con funzioni di indirizzo e verifica. Tra le principali competenze figurano l’approvazione preventiva di piani strategici, programmi e bilanci, l’esercizio di poteri ispettivi sull’organo amministrativo e la possibilità di proporre modifiche statutarie e direttive vincolanti.

Nel suo intervento, Vito Leccese ha sottolineato il valore del nuovo organismo come strumento per rafforzare il governo pubblico della risorsa idrica, ribadendo la centralità dei Comuni nella gestione del servizio e l’importanza di garantire l’accesso universale all’acqua come bene collettivo.