Puglia, al via la rete ecologica verde: firmato il primo disciplinare a Lecce

LECCE - Prende ufficialmente avvio la realizzazione della rete ecologica verde regionale con la firma del primo disciplinare tra Regione Puglia e Comune di Lecce, che segna l’inizio operativo degli interventi finanziati.

Il progetto coinvolge anche i Comuni di Manfredonia, Ostuni e Foggia, oltre alla Provincia di Foggia, nell’ambito di un programma regionale da oltre 5,5 milioni di euro dedicato alla tutela e connessione delle aree naturali.

La rete ecologica è concepita come un sistema integrato di habitat, corridoi verdi, zone umide e aree rurali, con l’obiettivo di garantire la continuità degli ecosistemi, favorire la biodiversità e aumentare la resilienza dei territori agli effetti del cambiamento climatico.

Per Lecce, primo ente a rendere operativi gli interventi, è previsto un finanziamento di circa 850 mila euro destinato al Parco naturale regionale del Bosco e Paludi del Rauccio. Le azioni previste includono il recupero delle aree umide, la riqualificazione dei percorsi, interventi di rinaturalizzazione e la creazione di punti informativi per una fruizione più consapevole e sicura.

Parallelamente, gli altri progetti interesseranno la rete ecologica delle Lagune Sipontine a Manfredonia, il potenziamento della rete del Fiume Incalzi e della fascia costiera di Gorgognolo a Ostuni, la continuità ecologica tra Bosco Incoronata e Masseria Giardino–Palazzo D’Avalos a Foggia e la riqualificazione del tratto pugliese del Tratturo Pescasseroli-Candela da parte della Provincia di Foggia.

L’iniziativa si inserisce nelle politiche regionali di sviluppo sostenibile e infrastrutture verdi, con l’obiettivo di migliorare la qualità ambientale, ridurre il consumo di suolo e valorizzare il patrimonio naturale.

Secondo l’assessora regionale all’Urbanistica, l’avvio del disciplinare rappresenta un passaggio operativo decisivo per trasformare la strategia ambientale in interventi concreti sui territori, con l’idea di estendere progressivamente il programma ad altri progetti ritenuti meritevoli.