Puglia, allerta meteo gialla per rischio idrogeologico: piogge e temporali fino a domani
BARI - A partire dalle ore 20:00 del 30 marzo 2026 e per le successive 28 ore è stata diramata un’allerta meteo gialla su tutto il territorio regionale della Puglia per rischio idrogeologico.
Secondo il bollettino, per la giornata odierna sono previste precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, con accumuli generalmente deboli ma localmente moderati soprattutto sulla Puglia settentrionale.
Per la giornata del 31 marzo sono attese ulteriori precipitazioni sparse, anche a carattere temporalesco, con quantitativi cumulati moderati.
L’allerta riguarda il possibile aumento del rischio di criticità idrogeologiche, in particolare in caso di piogge intense e concentrate in brevi periodi.