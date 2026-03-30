'AI e Musica', martedì 31 marzo quarto appuntamento di 'CapIAmoci – Ragionamenti sull’intelligenza artificiale' a Bari



BARI - Martedì 31 marzo alle ore 18.30 la libreria Feltrinelli di Bari ospiterà il quarto appuntamento di "CapIAmoci – Ragionamenti sull’intelligenza artificiale", che sarà dedicato al rapporto fra AI e musica, uno dei settori in cui l’intelligenza artificiale sta producendo trasformazioni profonde e già tangibili. L'intera filiera è infatti travolta da questa rivoluzione, che va dalla composizione alla produzione, arrivando fino alla fruizione. - Martedì 31 marzo alle ore 18.30 la libreria Feltrinelli di Bari ospiterà il quarto appuntamento di "CapIAmoci – Ragionamenti sull’intelligenza artificiale", che sarà dedicato al rapporto fra AI e musica, uno dei settori in cui l’intelligenza artificiale sta producendo trasformazioni profonde e già tangibili. L'intera filiera è infatti travolta da questa rivoluzione, che va dalla composizione alla produzione, arrivando fino alla fruizione.





Il ciclo di incontri è ideato dai giornalisti Michele Casella e Dionisio Ciccarese, impegnati da anni nella divulgazione dei temi legati all’AI e alle sue ricadute nei sistemi culturali, produttivi e nel giornalismo. Per il quarto incontro, a confrontarsi su questi temi saranno Gabriele Panico e Stefano Milella, due figure che operano da anni nel campo della composizione e della produzione musicale, con esperienze che intrecciano ricerca artistica, didattica e industria culturale.





Oggi l’AI non è più soltanto uno strumento di supporto, ma un vero e proprio ecosistema di tecnologie integrate nei processi creativi. Nei software di produzione musicale, sempre più diffusi anche in ambito professionale, l’intelligenza artificiale consente di generare pattern melodici e ritmici, separare tracce audio in singoli elementi, trasformare registrazioni in dati MIDI e sperimentare nuove forme di sintesi sonora. Allo stesso tempo, modelli generativi avanzati permettono di creare brani completi a partire da input testuali o musicali, aprendo scenari inediti per la composizione e il songwriting.





Queste innovazioni stanno ridefinendo anche il modo in cui la musica viene distribuita e ascoltata. Le piattaforme di streaming utilizzano sistemi di raccomandazione sempre più sofisticati, mentre emergono nuove interfacce basate su intelligenza artificiale – come DJ virtuali e playlist dinamiche – capaci di personalizzare l’esperienza di ascolto. Parallelamente, cresce il dibattito su trasparenza, diritti d’autore, identità artistica e sostenibilità economica, in un contesto in cui aumentano i contenuti generati automaticamente e si rendono necessarie nuove forme di regolazione.





Gabriele Panico, compositore, producer, sound artist e musicologo, è attivo dalla fine degli anni ’90 ed è fondatore del network Larssen. La sua musica è stata presentata in numerosi festival nazionali e internazionali e ha firmato oltre trenta colonne sonore per cinema, televisione e pubblicità. Docente di Sound Design presso l’Accademia di Belle Arti di Bari e di Produzione Musicale al DAMS dell’Università di Bari, insegna anche Tecnologie Musicali e Film Composing presso la University of West of Scotland. La sua attività unisce ricerca sonora, sperimentazione e riflessione teorica sulle trasformazioni del linguaggio musicale contemporaneo.





Stefano Milella, compositore e producer noto anche come Nother, lavora al confine tra elettronica, alternative pop e musica per immagini. Ha firmato colonne sonore per produzioni internazionali – tra cui National Geographic, History Channel e Fox – e collaborato con artisti come Dardust ed Ermal Meta. Ha portato i suoi progetti su palchi internazionali come Primavera Sound e SXSW e ha composto la colonna sonora della serie Hype distribuita su RaiPlay. Il suo lavoro si muove tra sound design, scrittura musicale e narrazione audiovisiva, con un approccio fortemente contemporaneo.





L’incontro offrirà quindi una riflessione articolata su come l’intelligenza artificiale stia cambiando il modo di fare musica, non solo accelerando i processi produttivi, ma ridefinendo il concetto stesso di creatività, autorialità e relazione tra artista, tecnologia e pubblico.





Il ciclo "CapIAmoci – Ragionamenti sull’intelligenza artificiale" proseguirà martedì 14 aprile con l'incontro "cambIA il sapere? - Nuova sfida per istruzione e formazione", al quale parteciperanno il Rettore dell'Università degli Studi di Bari Roberto Bellotti e il manager e scrittore Livio Tenerelli. L'incontro conclusivo si terrà martedì 12 maggio e si concentrerà su AI e arti visive.