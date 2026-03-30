Applausi a Cisternino per l'anteprima di "A mamma non piace"









Grande successo di pubblico e critica per la presentazione del film "A mamma non piace", tenutasi il 26 marzo 2026 presso lo storico Cinema Teatro Paolo Grassi. Il cast della pellicola ha incontrato gli spettatori in una sala gremita ed entusiasta.

Il film segue le vicende di Alina, un’immigrata bielorussa in fuga da un passato di povertà, che si ritrova a combattere quotidianamente contro il razzismo e i ricatti di una società ostile. Il destino, con un tocco di sadica ironia, la pone di fronte al suo peggior incubo, offrendole però una via d’uscita inaspettata.

Per riconquistare la propria libertà, Alina accetta un impiego "inusuale": fare da badante a un'anziana e taciturna signora in una villa dalle atmosfere decisamente noir. Tra compagni di viaggio rocamboleschi e un sottile filo di macabro umorismo, Alina scoprirà che nulla è come sembra e che il confine tra salvezza e pericolo è pericolosamente sottile.

La serata al Paolo Grassi non è stata solo una proiezione, ma un vero momento di confronto culturale. Il cast presente in sala ha condiviso aneddoti dal set, sottolineando l'importanza di trattare temi sociali complessi — come l'immigrazione e la diffidenza — attraverso la lente del genere thriller e della commedia nera.

"Presentare questo lavoro in Puglia, in un teatro che respira arte come il Paolo Grassi, è stata un'emozione unica. Il pubblico ha colto perfettamente l'anima frizzante e noir del film," ha dichiarato uno dei protagonisti durante il dibattito post-proiezione.

Il film invita lo spettatore a guardare oltre le apparenze, mescolando tensione e risate in un mix originale e coraggioso. Per maggiori dettagli sulla trama, sul cast completo e per trovare la sala più vicina, è possibile consultare https://maaycafilm.it/







