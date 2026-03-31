Allerta meteo arancione: a Bari chiusi cimiteri, parchi e giardini

BARI - A Bari, nella giornata di domani, mercoledì 1° aprile, resteranno chiusi il cimitero cittadino e quelli delle ex frazioni a causa delle condizioni meteo avverse.

La decisione è stata adottata in seguito all’allerta “arancione” diramata dalla Protezione Civile, che segnala possibili criticità legate al maltempo. Per lo stesso motivo saranno chiusi anche parchi e giardini pubblici.

Le scuole di ogni ordine e grado, invece, resteranno regolarmente aperte.