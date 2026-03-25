Allerta meteo in Puglia: vento forte e burrasca

BARI – Dal pomeriggio e sera di oggi, mercoledì 25 marzo, e per le successive 24-36 ore, si prevedonosu Liguria, Lombardia, Alto Adige, Trentino, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Sardegna, Marche, Umbria, Lazio, e in estensione ad Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Sicilia e Calabria, con, specie sulle due isole maggiori.lungo le coste esposte.

Per la Puglia, dalle ore 00:00 del 26 marzo 2026 e per le successive 24 ore è stata emessa allerta gialla per rischio vento. Si raccomanda prudenza, soprattutto lungo le coste e nelle zone esposte a raffiche.