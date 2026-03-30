Xylella, Gatta: 'Bene il commissario nazionale, sperando che cancelli le storture dell’Osservatorio fitosanitario'

"Accogliamo con favore e convinta condivisione le parole del ministro Francesco Lollobrigida sulla necessità di nominare un commissario nazionale per affrontare in maniera efficace e finalmente strutturata l’emergenza Xylella in Puglia. Da tempo denunciamo l’assenza di una strategia chiara e coordinata, che ha purtroppo prodotto ritardi, dispersione di risorse e risultati insufficienti rispetto alla gravità della situazione. Tanto che proprio del commissario nazionale ne avevo parlato qualche settimana fa in Commissione agricoltura ricevendo un’apertura positiva da parte dell’assessore Paolicelli. Sono convinto che il commissario nazionale possa cancellare tante storture nelle regole indicate, anche con l’ultima determina dell’11 marzo scorso, dall’Osservatorio fitosanitario. L’esempio emblematico è quello della provincia di Foggia, dove a Cagnano Varano di recente è stato individuato, fortunatamente in forma lieve, il batterio: secondo l’Osservatorio anche gli agricoltori di Carlantino, che da Cagnano dista circa 120 chilometri, devono provvedere a mettere in atto pratiche colturali che comportano dispendio di energie e risorse economiche mentre quelli del vicino Molise, che dalla zona infetta dista una manciata di chilometri, possono stare tranquilli e non adottare alcuna misura. Una disparità che rischia di penalizzare ingiustamente i nostri olivicoltori e che dimostra quanto sia urgente adottare criteri più razionali, calibrati e coerenti con le specificità dei territori. Anche per questo è fondamentale oggi imprimere una svolta concreta, mettendo ordine nella gestione passata e garantendo trasparenza nell’utilizzo dei fondi pubblici. Condividiamo pienamente anche la richiesta di verifiche puntuali sulle risorse già stanziate: ogni euro destinato al comparto olivicolo deve tradursi in interventi reali, a partire dalla sostituzione delle piante compromesse e dal rilancio produttivo dei territori colpiti. La nomina del commissario nazionale può rappresentare un punto di svolta decisivo, a patto che sia accompagnata da poteri chiari, tempi certi e una forte collaborazione istituzionale con le Regioni e gli enti locali. Il nostro obiettivo resta uno: salvaguardare un patrimonio della nostra Puglia, restituendo prospettive concrete agli agricoltori e alle comunità duramente colpite dalla Xylella".