ATP Miami, sorprese e conferme nei sedicesimi: fuori Berrettini e Alcaraz

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FRANCESCO LOIACONO - Giornata ricca di colpi di scena ai sedicesimi di finale del torneo ATP Masters 1000 di Miami, con diverse eliminazioni eccellenti sia nel tabellone maschile che in quello femminile.

Tra gli uomini, esce di scena Matteo Berrettini, sconfitto in due set (7-6, 6-4) dal monegasco Valentin Vacherot. Ancora più sorprendente il ko dello spagnolo Carlos Alcaraz, che cede in tre set (6-3, 5-7, 6-4) all’americano Sebastian Korda.

Avanzano invece senza particolari difficoltà diversi giocatori statunitensi: Taylor Fritz ha superato 6-3 6-4 Reilly Opelka, mentre Frances Tiafoe ha battuto 7-6 6-1 il francese Arthur Cazaux. Successo più combattuto per Tommy Paul, che ha avuto la meglio in tre set (6-2, 3-6, 7-6) sul belga Raphael Collignon.

Negli altri incontri, il ceco Jiri Lehecka ha battuto 6-3 7-6 l’americano Ethan Quinn, mentre il tedesco Alexander Zverev si è imposto con autorità (6-2 6-4) su Martin Damm.

Nel tabellone femminile si ferma il cammino di Jasmine Paolini, sconfitta in tre set (5-7, 6-2, 7-5) dalla lettone Jelena Ostapenko al termine di un match molto equilibrato.

Proseguono invece il loro percorso diverse protagoniste del circuito: Jessica Pegula ha dominato 6-2 6-2 contro la canadese Leylah Fernandez, mentre Coco Gauff ha rimontato (3-6, 6-0, 6-1) l’americana Alycia Parks. Vittoria solida anche per la bielorussa Aryna Sabalenka, che ha superato 6-4 6-2 Caty McNally.

Netta infine l’affermazione della ceca Karolina Muchova, che ha travolto 6-0 6-2 la filippina Alex Eala.

Il torneo di Miami continua così a regalare risultati inattesi e conferme importanti, delineando un quadro sempre più competitivo in vista delle fasi decisive.