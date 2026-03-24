Referendum giustizia, Decaro: “Ha vinto la partecipazione dei cittadini”

BARI - All’indomani della vittoria del “No” al referendum sulla riforma della giustizia, il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, ha commentato l’esito del voto con un messaggio affidato ai social, sottolineando soprattutto il valore della partecipazione popolare.

“Oggi ha vinto il NO. Ma ha vinto soprattutto la partecipazione di un popolo che, quando capisce che il proprio voto conta davvero, si alza, esce di casa e sceglie. Non delega, non si astiene, non resta a guardare”, ha scritto.

Nel suo intervento, Decaro ha evidenziato come il risultato rappresenti una presa di posizione netta a difesa dei principi costituzionali: “Il NO alla riforma della giustizia è stato un voto per prendersi cura della nostra Costituzione, per dire che le regole fondamentali della nostra convivenza civile non si cambiano senza un confronto vero, profondo, all’altezza della loro importanza”.

Un passaggio che, secondo il governatore, richiama il ruolo centrale dei cittadini nei momenti decisivi per il Paese: “Quando si tocca l’architettura della nostra democrazia, la parola torna ai cittadini. E i cittadini, oggi, hanno risposto. Con serietà. Con consapevolezza. Con dignità”.

Infine, il messaggio si chiude con un richiamo alla responsabilità collettiva: “La democrazia non è garantita una volta per tutte. Va difesa, ogni volta che serve”.