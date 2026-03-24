Serie C, girone C: vincono Monopoli e Salernitana, pari tra Casarano e Catania
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FRANCESCO LOIACONO - Nella trentatreesima giornata del girone C di Serie C, il Monopoli conquista una vittoria importante superando 2-1 il Benevento allo stadio Veneziani.
La partita si sblocca al 39’ del primo tempo, quando Longo porta in vantaggio i padroni di casa con un tocco di sinistro su cross di Valenti. Il Benevento reagisce e trova il pareggio al 45’ grazie a Della Morte, che di testa sfrutta un calcio d’angolo battuto da Lamesta. Nella ripresa, al 23’, è ancora Longo a risultare decisivo: l’attaccante firma la doppietta con una girata di destro su assist di Fedel, regalando i tre punti al Monopoli, che sale così all’ottavo posto con 50 punti.
Finisce invece in parità la sfida tra Catania e Casarano, che impattano 1-1 allo stadio Massimino-Cibali. Dopo un primo tempo equilibrato, nella ripresa all’8’ il Catania passa in vantaggio con Bruzzaniti, abile a finalizzare da pochi metri. Il Casarano non si arrende e al 39’ trova il gol del pareggio con Ferrara, autore di un preciso pallonetto di sinistro. I pugliesi restano così al nono posto in classifica con 44 punti.
Sconfitta invece per il Altamura, che cade 2-1 sul campo della Salernitana allo stadio Arechi. L’Altamura parte forte e passa in vantaggio già al 2’ con Grande, che realizza con un rasoterra di sinistro. La Salernitana pareggia allo scadere del primo tempo con Lescano su calcio di rigore, concesso per un fallo di mano di Mbaye. Nella ripresa, al 30’, Anastasio firma il gol decisivo con una girata di destro. L’Altamura resta così all’undicesimo posto con 40 punti.
Il prossimo turno
Nella trentaquattresima giornata, in programma domenica 29 marzo, l’Altamura affronterà il Siracusa allo stadio D’Angelo alle ore 14:30. Alle 17:30 il Casarano sfiderà il Giugliano al Capozza, mentre alle 20:30 il Monopoli sarà impegnato sul campo del Picerno allo stadio Curcio.