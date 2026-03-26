ATP Miami, Zverev ai quarti: avanti anche Cerundolo e Tiafoe. Bolelli-Vavassori ok nel doppio

- Negli ottavi di finale del torneo ATP Masters 1000 di Miami, nel singolare, il tedesco Alexander Zverev vince 7-6 7-6 contro il francese Quentin Halys e vola ai quarti di finale. L’argentino Francisco Cerundolo prevale 6-4 6-3 sul francese Ugo Humbert. L’americano Frances Tiafoe si impone 6-4 1-6 6-4 sul francese Terence Atmane. L’americano Tommy Paul supera 6-1 6-3 l’argentino Tomas Martin Etcheverry. Il francese Arthur Fils batte 6-4 6-7 6-4 il monegasco Valentin Vacherot. Il ceco Jiri Lehecka si aggiudica 6-4 6-7 6-2 l’incontro contro l’americano Taylor Fritz. Lo spagnolo Martin Landaluce vince 2-6 7-6 6-4 contro l’americano Sebastian Korda.

Tra le donne, negli ottavi di finale nel singolare, la svizzera Belinda Bencic vince 6-2 6-2 contro l’americana Amanda Anisimova e vola ai quarti di finale. Elena Rybakina prevale 6-2 6-2 sull’australiana Talia Gibson.

Nel torneo di doppio maschile, negli ottavi di finale, Andrea Vavassori e Simone Bolelli vincono 6-3 7-6 contro l’argentino Etcheverry e il cileno Alejandro Tabilo e si qualificano per i quarti di finale. L’argentino Horacio Zeballos e lo spagnolo Marcel Granollers prevalgono 6-4 7-6 sui francesi Albano Olivetti e Theo Arribage.