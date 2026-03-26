Lecce, stagione finita per Berisha: lesione al ginocchio, possibile intervento

Stagione finita per il centrocampista albanese Medon Berisha del Lecce. Il calciatore, dopo lo stiramento rimediato il 12 dicembre 2025 contro il Pisa al “Via del Mare” nella quindicesima giornata di andata, sembrava vicino al rientro ma si è di nuovo infortunato.

Infatti, in allenamento Berisha ha riportato la lesione del tendine del ginocchio destro. È molto probabile che il giocatore debba essere operato. Berisha rientrerà nel Lecce nella prossima stagione, cioè ad agosto o al massimo a settembre.

In questo campionato di Serie A ha disputato 13 partite con il Lecce. Nella sua carriera Berisha ha giocato nel Lecce Primavera, nello Young Boys Under 21, nello Young Boys Under 18, nello Young Boys Under 16 e nel settore giovanile del Berna. Inoltre, è stato titolare in 4 gare con l’Albania e in 12 partite con l’Albania Under 21.

In questo torneo l’obiettivo del Lecce sarà cercare di ottenere la salvezza.