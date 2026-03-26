Leonardo Grottaglie, presidio dei sindacati: timori per nuovo partner estero

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GROTTAGLIE - Da oggi, 26 marzo, presidio dei sindacati all’ingresso dello stabilimento Leonardo di Grottaglie, prima e dopo la fine di ogni turno di lavoro. I sindacati sono preoccupati in merito al possibile ingresso, a giugno, di un nuovo partner estero nella divisione, così come dichiarato anche dall’amministratore delegato Roberto Cingolani, e chiedono garanzie per i lavoratori.

Confermati lo stato di agitazione e il blocco delle flessibilità e degli straordinari.

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