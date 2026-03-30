Bari, avanti il cantiere BRT: lavori in via Omodeo lungo la Linea Verde

BARI - Proseguono gli interventi per la realizzazione del sistema Bus Rapid Transit nell’ambito del piano finanziato con fondi del PNRR e dell’Unione Europea “Next Generation EU” (Misura M2C2 – Investimento 4.2).

Nel dettaglio, è entrato nella fase operativa il cantiere su via Omodeo, lungo il tracciato della Linea Verde, che collegherà via di Maratona a via Aquilino.

I lavori prevedono la scarifica dell’asfalto esistente, la posa di una guaina rinforzante elettrosaldata ad alte prestazioni e la stesura del nuovo strato di binder, che sarà poi caratterizzato dalla tipica colorazione rossa del percorso riservato al BRT. Seguiranno il rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale.

La Linea Verde è la più estesa del sistema, con oltre 10 chilometri di percorso e 35 fermate, e attraversa nodi strategici della città come il Campus universitario, il Parco 2 Giugno e diversi parcheggi di interscambio. Il tracciato collega a sud la zona di Japigia (via Aquilino, area Regione Puglia) e a nord la zona Fiera del Levante (via di Maratona), in continuità con le altre linee del sistema.

Secondo quanto comunicato, i lavori sono già attivi anche nel capolinea di via Aquilino e nell’area della stazione di ricarica in via Caldarola, mentre risultano in fase di completamento gli interventi su altri tratti del percorso, inclusa la complanare di viale Einaudi e il ponte Padre Pio, dove alcune lavorazioni erano state concentrate in orario notturno per ridurre l’impatto sul traffico.

Per consentire il cantiere su via Omodeo, è stato disposto fino al 30 aprile 2026 il restringimento della carreggiata e il divieto di sosta nel tratto tra via Amendola e via Fanelli.

Il Comune ha inoltre attivato il portale informativo “Bari in progress” e un call center dedicato per aggiornamenti e assistenza sui cantieri urbani.