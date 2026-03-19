Bari, camminata della legalità con “Piazza Idea” in ricordo delle vittime innocenti delle mafie

BARI – Si è svolta questa mattina in piazza Cesare Battisti la, organizzata dae dalle associazioni studentesche dei dipartimenti di Giurisprudenza e Scienze Politiche dell’, con il supporto del Comune di Bari.

L’iniziativa rientra nel programma “Piazza Idea – Liberi spazi di cittadinanza” ed è stata promossa in vista della Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. Presenti, tra gli altri, il sindaco Vito Leccese, il questore Annino Gargano, il prefetto Francesco Russo, l’assessore alla Legalità Nicola Grasso, don Angelo Cassano, referente regionale di Libera, e Francesca Maiullari, coordinatrice Bari e Bat.

A causa del maltempo, l’iniziativa è stata ridimensionata: non è stato possibile installare i paletti con QR code dedicati a dodici vittime innocenti della mafia né piantare l’albero simbolico in loro memoria. Si è comunque svolto il momento istituzionale, accompagnato dalla lettura dei nomi delle vittime, gesto simbolico per restituire voce e memoria alle storie colpite dalla violenza mafiosa.

«Leggere i nomi delle vittime è un richiamo non solo al nostro cuore, ma anche alle responsabilità che ognuno di noi ha – ha dichiarato il sindaco Leccese –. I sentieri della legalità devono essere percorsi da tutti». Il primo cittadino ha inoltre sottolineato la necessità di un impegno collettivo contro la criminalità organizzata, ringraziando le istituzioni per il lavoro svolto sul territorio.

Anche l’assessore Grasso ha ribadito l’importanza dell’iniziativa: «Non possiamo abbassare la guardia. Le mafie sono meno visibili ma non meno pericolose e sanno insinuarsi dove lo Stato è più fragile».

La mattinata si è conclusa con interventi artistici, tra cui la performance musicale di Pietro Leone e la lettura del monologo Il fiore del silenzio interpretato da Delia Di Monte.

Le attività annullate a causa del maltempo saranno recuperate in una data da definire.

Il progetto “Piazza Idea”, promosso dal Comune di Bari, punta a valorizzare gli spazi pubblici attraverso iniziative culturali e sociali, con l’obiettivo di contrastare degrado e marginalità e rafforzare il senso di comunità.