Bari, furto ai danni di un tassista alla stazione: cresce l’allarme in città

BARI – Ancora un furto ai danni di un tassista nel capoluogo pugliese, un episodio che conferma un fenomeno sempre più preoccupante per gli operatori del settore.

L’ultimo caso si è verificato questa mattina, intorno alle 10.30, presso la fermata taxi della stazione ferroviaria. Secondo quanto ricostruito, il conducente si era allontanato per pochi istanti dal veicolo per gettare alcuni rifiuti in un cassonetto. Al suo ritorno, il cellulare di servizio era già stato sottratto.

Si tratta dell’ennesimo episodio simile registrato in città, una situazione che alimenta la preoccupazione tra i tassisti, sempre più esposti a furti rapidi e mirati.