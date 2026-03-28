Bari, pubblicato il primo elenco degli oggetti recuperati tra le macerie della palazzina crollata in via De Amicis

BARI – Il Comune di Bari ha reso noto il primo elenco degli oggetti recuperati tra le macerie della palazzina crollata in via De Amicis il 5 marzo 2025. Si tratta di un inventario composto da, tra documenti, effetti personali e oggetti di uso quotidiano, ciascuno corredato da una descrizione sintetica e dall’indicazione dello stato di conservazione.

La pubblicazione dell’elenco risponde alle numerose richieste avanzate nelle ultime settimane dai residenti coinvolti, che chiedevano di poter recuperare almeno parte dei propri beni personali rimasti intrappolati tra le macerie.

Secondo quanto comunicato dall’amministrazione comunale, i cittadini proprietari degli oggetti potranno presentare domanda di restituzione consegnandola direttamente all’ufficio oggetti rinvenuti in corso Vittorio Emanuele, oppure inviandola tramite PEC o email alla ripartizione Ragioneria.

Per facilitare le operazioni e fornire supporto ai cittadini interessati, il Comune ha inoltre attivato alcuni numeri telefonici dedicati: 0805773506 – 0805775531 – 0805773521, disponibili per informazioni e chiarimenti sulle modalità di richiesta.

L’iniziativa rappresenta un passaggio importante nel percorso di gestione post-emergenza, volto a garantire la restituzione degli effetti personali e a supportare le famiglie coinvolte nel crollo.