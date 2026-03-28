Liste d’attesa, al Policlinico di Bari weekend di interventi straordinari: attiva anche la neurochirurgia

BARI – Sale operatorie aperte anche nel fine settimana al, dove nel weekend pre-pasquale sono programmati interventi complessi di neurochirurgia, inclusa la neurochirurgia pediatrica, nell’ambito del piano straordinario per l’abbattimento delle liste d’attesa.

L’iniziativa rientra nelle azioni promosse dalla Regione Puglia per ridurre i tempi di accesso alle prestazioni sanitarie e ampliare l’offerta assistenziale, con particolare attenzione ai pazienti con priorità urgente o breve.

Tra il 28 e 29 marzo sono previste complessivamente 367 prestazioni, tra visite specialistiche, esami diagnostici e interventi chirurgici. Nel dettaglio, il programma comprende 329 prestazioni ambulatoriali, di cui 206 prime visite, considerate fondamentali per l’inserimento dei pazienti nei percorsi di cura.

Le visite riguardano diverse specialità, tra cui cardiologia pediatrica, otorinolaringoiatria, dermatologia, medicina interna, nefrologia, urologia e pneumologia.

Accanto all’attività ambulatoriale, sono previste 123 prestazioni diagnostiche strumentali, tra ecografie, mammografie, esami audiometrici e TAC.

Sul fronte chirurgico, il piano prevede 38 interventi, con un focus su neurochirurgia, ginecologia, urologia e oculistica, confermando il coinvolgimento di discipline ad alta complessità.

Il weekend di attività straordinaria si inserisce in una strategia più ampia di recupero delle prestazioni arretrate e di potenziamento dell’offerta ospedaliera, in particolare nelle strutture universitarie ad alta specializzazione come il Policlinico.