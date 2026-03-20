Bari punta sulla Protezione Civile digitale: attivati TEGIS 24 e App TEGIS per cittadini e istituzioni

BARI - Il Comune di Bari compie un nuovo passo verso la digitalizzazione della Protezione Civile, adottando le ultime componenti della piattaforma TEGIS e completando il proprio Piano di Protezione Civile Nativo Digitale. Tra le novità principali spiccano il canaleper l’informazione e l’allertamento della popolazione e laper il supporto operativo al Sindaco e al Centro Operativo Comunale.

TEGIS è una piattaforma GIS avanzata certificata dall’Autorità per la Cybersicurezza Nazionale, in grado di digitalizzare completamente i Piani Comunali di Protezione Civile e di integrare dati territoriali, scenari di rischio e sistemi regionali. Con la nuova infrastruttura digitale, Bari può gestire l’intero ciclo dell’emergenza: dalla pianificazione alla gestione delle calamità, fino al ritorno alla normalità.

Strumenti digitali per cittadini e istituzioni

La piattaforma integra strumenti operativi per cittadini e amministrazione. L’App24, scaricabile tramite QR code, consente di ricevere notifiche e allerta preventiva, consultare il Piano Nativo Digitale e segnalare risorse o criticità, senza tracciamento dei dati e nel pieno rispetto della privacy. Parallelamente, il canale TEGIS 24 permette la raccolta e la condivisione di informazioni sui rischi, sulle misure di mitigazione e sull’invio automatico dei Piani ai Cataloghi Regionali.

Secondo Giuseppe Abbracciavento, direttore del settore Protezione Civile del Comune, «App24 permette all’Amministrazione di raggiungere facilmente i cittadini, garantendo un’allerta precoce e ottimizzando la prevenzione e la mitigazione del rischio».

Un modello nazionale all’avanguardia

Oltre il 60% dei Comuni italiani non dispone di Piani di Protezione Civile aggiornati, mentre solo 150 comuni hanno adottato Piani Nativi Digitali, di cui 130 con TEGIS. La scelta di Bari rafforza la gestione locale delle emergenze e rappresenta un modello replicabile per altre realtà territoriali.

Francesco Maria Ermani, CEO di TEGIS, ha dichiarato: «Con TEGIS 24, ogni cittadino riceve informazioni precise solo se coinvolto dall’evento, evitando allarmi ingiustificati e migliorando l’efficienza degli interventi». Paolo Lanari, presidente di WHEREAPP, partner tecnologico, ha aggiunto: «L’integrazione tra TEGIS e App24 consente messaggistica diretta ai cittadini senza intaccare la privacy, garantendo sicurezza e prevenzione in tempo reale».

Con l’adozione di TEGIS 24 e App TEGIS, Bari rafforza il proprio sistema di Protezione Civile, puntando su tecnologia e digitalizzazione per una gestione più rapida, coordinata e sicura delle emergenze.