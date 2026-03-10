Bari: riaperto il parcheggio di corso Mazzini a Bari dopo gli interventi di riqualificazione

BARI – È stato riaperto il parcheggio di corso Mazzini, adiacente al parco Maria Maugeri, al termine dei lavori di pulizia e riqualificazione dell’area. Gli interventi hanno riguardato la scarifica e il rifacimento completo del manto stradale e degli stalli – 111 posti auto più tre riservati a persone con disabilità – il posizionamento di nuovi corpi illuminanti a led e l’installazione di una telecamera di videosorveglianza per aumentare la sicurezza dell’area.

Nei prossimi giorni il sindaco Vito Leccese adotterà un’ordinanza per vietare l’ingresso e lo stazionamento di camper, roulotte e caravan, prevenendo così utilizzi impropri dello spazio pubblico. L’obiettivo è restituire il parcheggio ai residenti e alla collettività, alleggerendo il traffico nella zona.

L’assessore alla Cura del Territorio, Domenico Scaramuzzi, ha sottolineato che l’intervento si inserisce in un progetto più ampio di riqualificazione della sosta e dello spazio pubblico nel quartiere Libertà. Il piano prevede anche la creazione di oltre 850 posti auto nell’area di via Tommaso Fiore a servizio del park&ride, interventi nelle strade limitrofe per ridurre la sosta selvaggia e la valorizzazione del patrimonio arboreo di corso Mazzini.

Nei prossimi mesi, il parcheggio sarà aperto anche nelle ore pomeridiane e serali a servizio del mercato di corso Mazzini, garantendo ulteriori posti auto gratuiti per i residenti.

La riqualificazione rientra nel primo contratto attuativo dell’accordo quadro triennale per la manutenzione straordinaria di strade, marciapiedi e aree di sosta, che prevede interventi su tutto il territorio cittadino per un totale di 7,35 milioni di euro, di cui 1,97 milioni destinati al Municipio I.