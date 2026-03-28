Bari, riqualificazione di piazza Moro: da lunedì il cantiere si sposta a sud. Cambia la viabilità e il TPL Amtab

BARI – Prosegue il progetto di riqualificazione di piazza Aldo Moro a Bari, nell’ambito dei lavori curati da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) per il nuovo hub della stazione centrale. Da lunedì 30 marzo il cantiere entrerà nella seconda fase, con lo spostamento delle recinzioni nella porzione sud della piazza, tra la fontana monumentale e l’edificio della stazione.

In questa nuova fase i lavori interesseranno anche l’area oggi utilizzata come capolinea degli autobus del trasporto pubblico locale gestito da Amtab, rendendo necessaria una riorganizzazione complessiva della viabilità e dei percorsi del TPL.

La prima fase, concentrata nella parte nord della piazza tra via Sparano, via De Cesare e via Nicolò dell’Arca, è in fase di completamento. Progressivamente le aree già interessate verranno liberate per consentire l’avanzamento delle attività nella zona sud, a partire dal giardino e dall’area parcheggio adiacente a via Nicolò Dall’Arca. Il progetto rientra nella più ampia trasformazione del nodo ferroviario e urbano della stazione di Bari Centrale.

Con l’avvio della seconda fase sono previste modifiche strutturali alla circolazione, tra cui il divieto di fermata su tutta piazza Moro eccetto mezzi TPL, taxi e disabili, il senso unico su via De Cesare verso piazza Umberto I, il senso unico su via Caduti di via Fani verso via Melo, oltre all’istituzione di corsie riservate per autobus e taxi in più tratti della piazza e della piazza Aldo Moro. Sono inoltre previste nuove aree dedicate a taxi e sosta breve in prossimità della stazione e stalli temporizzati su corso Italia per fermate rapide.

Le misure resteranno in vigore fino al 31 dicembre 2026

La settimana successiva a Pasqua entrerà a regime la riorganizzazione delle 26 linee Amtab che oggi transitano o fanno capolinea in piazza Moro. Nove linee manterranno il capolinea in piazza Moro, mentre le linee 1 e 4 saranno spostate su largo Eroi del Mare. Cinque linee avranno nuovo capolinea in via Capruzzi e le restanti dieci linee saranno ridistribuite su fermate alternative in varie zone della città, tra cui largo Eroi del Mare, via Melo, via Capruzzi e via Crisanzio.

Per agevolare la gestione dei cambiamenti il Comune ha attivato il portale informativo bariinprogress.it e il call center dedicato ai cantieri, operativo al numero 080 5772399 nei giorni feriali e il sabato mattina.

L’intervento su piazza Moro rappresenta uno dei nodi centrali della trasformazione urbana dell’area della stazione centrale, con impatti significativi sulla mobilità cittadina nei prossimi anni.