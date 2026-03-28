Putignano: all’Ex Macello una domenica di jazz tra ascolto, vino e grandi musicisti



Il 29 marzo "La domenica del jazz" porta sul palco The Quartet con Luigi Bonafede, Gianfranco Menzella, Enzo Zirilli e Loris Bertot





Domenica 29 marzo l’Ex Macello di Putignano ospita La domenica del jazz, un appuntamento che mette al centro il piacere dell’ascolto dal vivo in una serata costruita intorno alla musica, alla convivialità e a una formazione di grande spessore.





Sul palco arriverà The Quartet, composto da Luigi Bonafede al piano, Gianfranco Menzella al sax, Enzo Zirilli alla batteria e Loris Bertot al contrabbasso: quattro musicisti di lunga esperienza, capaci di attraversare con autorevolezza e sensibilità alcuni dei territori più vitali del jazz italiano.





A comporre The Quartet sono quattro musicisti di grande esperienza: Luigi Bonafede, pianista, compositore e arrangiatore attivo da anni in importanti festival italiani e internazionali; Gianfranco Menzella, sassofonista con una solida formazione tra classico e jazz e numerose collaborazioni di rilievo; Enzo Zirilli, batterista e percussionista dal profilo internazionale, tra i nomi più versatili del jazz italiano; Loris Bertot, contrabbassista di lungo corso, attivo in numerose formazioni della scena jazz contemporanea.





Il concerto si terrà presso il Macello di Putignano nella serata di domenica 29 marzo. L’apertura è prevista alle 18:30, mentre l’inizio del live è fissato per le 20:00. Per l’occasione sarà possibile accompagnare la musica con una selezione di vini, birre e piattini, in un’atmosfera pensata per vivere la domenica sera con calma, attenzione e gusto.





La domenica del jazz nasce dalla collaborazione tra Quadro, Birreria Oi!, I Make e Jazzile, e porta a Putignano una proposta che unisce la dimensione raccolta del live a quella dell’incontro, in uno spazio che negli anni si è affermato come punto di riferimento per la programmazione culturale e musicale del territorio.





Al centro della serata ci sarà soprattutto il dialogo tra i musicisti e il rapporto diretto con il pubblico: una dimensione essenziale del jazz, che vive di presenza, ascolto e improvvisazione, e che in un contesto come quello dell’Ex Macello può trovare una sua misura naturale, intima e partecipata.





L’ingresso è a offerta libera e volontaria.





INFO EVENTO

La domenica del jazz

THE QUARTET live

con Luigi Bonafede al piano, Gianfranco Menzella al sax, Enzo Zirilli alla batteria, Loris Bertot al contrabbasso

Domenica 29 marzo 2026

Macello di Putignano

Apertura ore 18:30

Inizio live ore 20:00

Ingresso a offerta libera e volontaria

e al 3917745664