Barletta, flash mob per lanciare il Challenger ATP: protagonisti i giovani tennisti
BARLETTA – Un flash mob per dare il via al clima del grande tennis internazionale. Domani, 22 marzo alle ore 10.45, in corso Vittorio Emanuele, andrà in scena un’esibizione speciale dei giovani della scuola tennis del Circolo “Hugo Simmen”, evento simbolico di lancio del Challenger ATP di Barletta.
Alla presenza del sindaco Cosimo Cannito e delle autorità cittadine, l’iniziativa segnerà l’inizio ufficiale dell’atmosfera di sport, entusiasmo e partecipazione che accompagnerà la città nelle prossime settimane.
Dal 29 marzo al 5 aprile, infatti, Barletta ospiterà la 26ª edizione del Challenger ATP, uno degli appuntamenti tennistici più importanti del Sud Italia. Il torneo porterà sulla terra rossa atleti di livello internazionale, insieme a giovani talenti pronti a emergere nel panorama mondiale.
La presentazione ufficiale dell’evento è in programma giovedì 26 marzo alle ore 10.30 presso il Palazzo della Marra, altro momento chiave in vista della manifestazione.
Con questo appuntamento, Barletta si prepara a diventare per una settimana un punto di riferimento per il tennis internazionale, valorizzando al tempo stesso il coinvolgimento dei giovani e la passione sportiva del territorio.