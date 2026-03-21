Monopoli, Rocco Papaleo e Andrea Fuorto incontrano il pubblico per “Il bene comune”

MONOPOLI – Appuntamento con il cinema e i suoi protagonisti domenica 22 marzo aldi Monopoli, dove il regista e interprete Rocco Papaleo insieme all’attore Andrea Fuorto saluteranno il pubblico prima della proiezione del film Il bene comune. L’incontro è previsto allenella sala di via Baione.

Il film, nelle sale dal 12 marzo e distribuito da PiperFilm, è sceneggiato dallo stesso Papaleo con Valter Lupo e vede nel cast anche Vanessa Scalera, Teresa Saponangelo, Livia Ferri e Rosanna Sparapano. La produzione è firmata da Picomedia, Less Is More Produzioni e PiperFilm, in collaborazione con Netflix.

Il bene comune racconta la storia di una guida turistica e di un’attrice in cerca di riscatto che accompagnano quattro detenute sul massiccio del Pollino, alla ricerca del secolare Pino Loricato, simbolo di resilienza. Il viaggio si trasforma in un percorso umano profondo, fatto di incontri, fragilità e cambiamenti, dove la musica diventa linguaggio condiviso capace di unire storie e vissuti diversi.

In un contesto naturale duro ma suggestivo, emergono emozioni, ferite e il bisogno di essere ascoltati, mentre il racconto di sé diventa un primo passo verso una possibile rinascita.

L’evento rappresenta un’occasione speciale per il pubblico di incontrare dal vivo i protagonisti del film e approfondire i temi al centro della pellicola.