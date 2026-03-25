Bat, sequestro da oltre 11 milioni per frode fiscale: 36 imprese coinvolte

BARLETTA - ANDRIA - TRANI - Scatta il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca, di beni per oltre 11 milioni di euro e di sette immobili nell’ambito di un’indagine su una vasta frode fiscale. L’operazione è stata condotta dai Guardia di Finanza – Comando Provinciale di Barletta-Andria-Trani e riguarda 36 imprese coinvolte nell’emissione di fatture false per un illecito stimato in circa 18 milioni di euro.

Le indagini hanno evidenziato l’esistenza di società “cartiere”, prive di struttura operativa, utilizzate per generare fatture fittizie. In molti casi, i falsi documenti erano accompagnati da flussi di denaro apparentemente leciti, successivamente riconsegnati ai soggetti che emettevano le fatture.

Il progetto criminale è stato orchestrato da tre persone residenti a Trani, tra cui un consulente fiscale che ha avuto un ruolo chiave, gestendo anche le finte assunzioni dei dipendenti delle imprese coinvolte.

Oltre ai beni sequestrati in provincia di Barletta-Andria-Trani, sono stati posti sotto sequestro quattro immobili in Milano e uno a Molfetta. Nell’ambito dell’operazione sono state anche cessate 12 partite IVA, interrompendo le attività illecite delle società coinvolte.