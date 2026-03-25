Foggia, scoperta farmacia abusiva: sequestrati oltre 3mila prodotti

Operazione dei NAS di Foggia, che hanno individuato una farmacia abusiva gestita da un farmacista privo delle necessarie autorizzazioni.

Nel corso dei controlli, i militari hanno accertato che l’uomo svolgeva l’attività in maniera completamente irregolare, senza i requisiti previsti dalla normativa vigente. All’interno della struttura sono stati sequestrati circa 3.200 prodotti, tra medicinali e bombole di ossigeno, detenuti e distribuiti illegalmente.

A seguito dell’operazione, il farmacista è stato segnalato all’autorità giudiziaria. Coinvolta anche la moglie, anch’essa denunciata per il concorso nell’attività illecita.

L’intervento si inserisce nell’ambito delle attività di contrasto alla distribuzione illegale di farmaci e dispositivi sanitari, a tutela della salute pubblica.