Putignano, al via il percorso partecipato per costruire l’offerta turistica della città
PUTIGNANO – Si è aperto venerdì 20 marzo il primo incontro di co-progettazione del piano strategico del turismo della città di Putignano, un percorso che mira a coinvolgere attivamente la comunità locale nella definizione di identità, offerta e visione turistica della città.
L’iniziativa, realizzata con il supporto di Destination Makers, ha visto la partecipazione di oltre 40 cittadini tra istituzioni, operatori, artigiani, associazioni, giovani e nuovi residenti, e punta a trasformare Putignano in una destinazione attrattiva durante tutto l’anno.
Durante il primo workshop di placebranding, è emersa la volontà di valorizzare l’identità putignanese, basata su tradizione artigianale, creatività diffusa e patrimonio culturale, integrandola con elementi di contemporaneità e innovazione. Tra gli obiettivi principali del percorso:
- Definire in modo chiaro l’identità della città, a partire dalla vocazione di “città del fare”;
- Costruire esperienze e offerte turistiche per attrarre visitatori in ogni stagione;
- Rinnovare il racconto e la promozione del territorio;
- Strutturare una governance condivisa, stabile e professionale per sostenere il processo nel tempo.
Il Sindaco Michele Vinella sottolinea l’importanza di un approccio partecipativo: «Le decisioni saranno sempre nostre, ma discusse e condivise con chi vive la città. Questo garantirà scelte più consapevoli e di qualità».
Il prossimo appuntamento pubblico è fissato per il 14 maggio, quando saranno presentati i primi risultati e la strategia di posizionamento costruita grazie al contributo della comunità. Successivamente, un nuovo workshop aprirà la fase di co-progettazione dedicata alla definizione concreta dell’offerta turistica.
Il percorso proseguirà con azioni di marketing territoriale, lavoro sulla governance e l’istituzione di un tavolo permanente di condivisione e dialogo, con l’obiettivo di rendere Putignano una destinazione vivibile e attrattiva tutto l’anno.
Per maggiori informazioni, è possibile consultare il sito o i canali social del Comune di Putignano.