Putignano, al via il percorso partecipato per costruire l’offerta turistica della città

Si è aperto venerdì 20 marzo il primo incontro di co-progettazione del piano strategico del turismo della città di Putignano, un percorso che mira a coinvolgere attivamente la comunità locale nella definizione di identità, offerta e visione turistica della città.

L’iniziativa, realizzata con il supporto di Destination Makers, ha visto la partecipazione di oltre 40 cittadini tra istituzioni, operatori, artigiani, associazioni, giovani e nuovi residenti, e punta a trasformare Putignano in una destinazione attrattiva durante tutto l’anno.

Durante il primo workshop di placebranding, è emersa la volontà di valorizzare l’identità putignanese, basata su tradizione artigianale, creatività diffusa e patrimonio culturale, integrandola con elementi di contemporaneità e innovazione. Tra gli obiettivi principali del percorso:

Definire in modo chiaro l’identità della città, a partire dalla vocazione di “città del fare”;

Costruire esperienze e offerte turistiche per attrarre visitatori in ogni stagione;

Rinnovare il racconto e la promozione del territorio;

Strutturare una governance condivisa, stabile e professionale per sostenere il processo nel tempo.