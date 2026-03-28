Brindisi, ripartono i lavori per il raccordo ferroviario con l’aeroporto del Salento
BRINDISI – Segnali di avanzamento per il progetto del raccordo ferroviario tra la stazione di Brindisi e l’aeroporto del Salento, infrastruttura considerata strategica per il potenziamento della mobilità regionale e dei collegamenti intermodali.
La presidente della V Commissione, Loredana Capone, ha commentato positivamente la presa d’atto del subentro della nuova impresa esecutrice, definendola un passaggio “concreto di ripartenza” dei lavori dopo le precedenti criticità che avevano rallentato il cantiere.
Secondo Capone, l’opera rappresenta un tassello fondamentale per lo sviluppo turistico ed economico del territorio, grazie al rafforzamento del collegamento tra trasporto ferroviario e scalo aeroportuale.
Pur esprimendo soddisfazione per la ripresa delle attività, la presidente ha sottolineato la necessità di mantenere alta l’attenzione sull’andamento del cantiere, con particolare riferimento al rispetto dei tempi di realizzazione e all’assenza di ulteriori blocchi.
La V Commissione, ha aggiunto, continuerà a svolgere un ruolo di monitoraggio costante, mantenendo un confronto aperto con tutti i soggetti coinvolti e verificando periodicamente lo stato di avanzamento dei lavori, con l’obiettivo di garantire la consegna dell’opera nei tempi previsti.