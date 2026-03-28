Bari, Bif&st 2026: oltre 50mila presenze e forte crescita digitale per la 17ª edizione del festival

BARI – Si chiude con numeri in forte crescita la 17ª edizione del, il festival promosso dalla Regione Puglia e realizzato dalla Fondazione Apulia Film Commission, con la direzione artistica di Oscar Iarussi.

Secondo i dati diffusi, l’edizione 2026 ha registrato oltre 50mila presenze complessive in otto giorni di programmazione, con sale costantemente gremite e numerosi appuntamenti andati sold out. Elevata anche la partecipazione agli eventi collaterali, tra cui la mostra “Sembra ch’è passato un giorno. Voci, storie, immagini dal romanzo del cinema italiano” a Palazzo Starita.

Ottimi risultati anche sul fronte digitale: dal lancio del nuovo sito ufficiale a metà marzo si contano circa 28mila utenti attivi, oltre 250mila visualizzazioni e più di 500mila click, con accessi registrati anche dall’estero, inclusi Francia, Spagna, Germania, Regno Unito, Stati Uniti e Cina. I canali social hanno superato complessivamente 6 milioni di visualizzazioni e oltre 100mila interazioni, mentre il canale WhatsApp del festival ha superato i 2.000 iscritti in circa venti giorni.

Le istituzioni coinvolte hanno sottolineato il valore culturale e sociale della manifestazione. Il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, ha definito il festival un “evento democratico e collettivo”, evidenziando il ruolo del pubblico e della città nel successo della rassegna. La presidente della Fondazione Apulia Film Commission, Anna Maria Tosto, ha rimarcato la dimensione culturale del cinema come linguaggio di condivisione. Il sindaco di Bari, Vito Leccese, ha invece sottolineato l’impatto economico e culturale del festival sul territorio e il suo contributo alla rigenerazione sociale.

Il direttore artistico Oscar Iarussi ha parlato di un festival “comunitario e internazionale”, ringraziando istituzioni, staff, ospiti e pubblico per la partecipazione.

Gli organizzatori hanno infine annunciato che il lavoro proseguirà già verso la prossima edizione, prevista per il 2027, quando il festival raggiungerà la sua 18ª edizione.