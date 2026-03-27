Brindisi, sequestrati 100 chili di pesce irregolare in ristorante: scatta la multa

BRINDISI – Circa 100 chili di prodotti ittici congelati sono stati sequestrati dalladurante un controllo in un ristorante orientale della provincia.

Nel dettaglio, gli ispettori hanno rinvenuto diverse tipologie di pesce e crostacei – tra cui salmone, polpo, gambero viola e mazzancolle – privi di etichettatura e della necessaria documentazione sanitaria e commerciale, elementi fondamentali per garantire la tracciabilità e la sicurezza alimentare.

Sequestro e sanzioni

L’intero quantitativo è stato sottoposto a sequestro e successivamente distrutto. Al titolare dell’esercizio è stata contestata una sanzione amministrativa fino a 4.500 euro.

Controlli intensificati

Dal Comando della Capitaneria di Porto fanno sapere che le attività di controllo proseguiranno nei prossimi giorni su tutto il territorio provinciale, con l’obiettivo di contrastare eventuali irregolarità e tutelare la salute dei consumatori.