'Padiglioni urbani tra sperimentazione e antidoti per le isole di calore', incontro a Lecce per Externa sabato 28 marzo



Architettura, estetica, funzionalità, resilienza: a Lecce i Padiglioni Urbani nella città che cambia





LECCE - Sabato mattina 28 marzo ad "EXTERNA_Fiera internazionale degli Spazi esterni" la presentazione del workshop 2026/2027 dedicato alle strutture in esterno con un appuntamento realizzato in collaborazione con l’Ordine degli Architetti PPC provincia di Lecce. Start ore 10





LECCE - Padiglioni urbani tra sperimentazione e antidoti per le isole di calore: è il tema dell’appuntamento promosso da EXTERNA 2026, realizzato in coorganizzazione con l’Ordine degli Architetti PPC della provincia di Lecce, in programma a partire dalle 10 di sabato mattina 28 marzo negli spazi e nell’ambito della nuova edizione di EXTERNA - Fiera internazionale degli Spazi Esterni, Piazza Palio.





La mattinata si aprirà con i saluti istituzionali di Adriana Poli Bortone, Sindaco di Lecce; Fabio Tarantino, Presidente della Provincia di Lecce; Loredana Capone, Presidente V° Commissione Regione Puglia; Franco De Lorenzi, Presidente dell’Ordine degli Architetti PPC provincia di Lecce.





Seguiranno i contributi di Flavio De Carlo, architetto, ideatore del workshop, componente con il professor architetto Giuseppe Fallacara del Comitato scientifico; Corrado Garrisi, Organizzazione Externa; Ezio Ascanio Petrelli, Presidente BCC di Terra d’Otranto.

Quindi gli interventi di Antonio Zunno, Soprintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Brindisi, Lecce e Taranto: "Il ruolo della tutela nei contesti urbani alla luce del cambiamento climatico"; Ilaria Cavaliere e Dario Costantino, New Fundamentals Research Group – Politecnico di Bari: "Nuove frontiere dell’architettura: intelligenza artificiale e tecnologie digitali al servizio della ricerca progettuale applicata"; Pierpaolo Ruttico, INDEXLAB – Politecnico di Milano: "Prompted construction: l’architettura contemporanea tra intelligenza artificiale e fabbricazione digitale"; Gabriele Goretti, DESTEC – Università di Pisa: "Product design e economia circolare: possibile strategia nel rapporto tra progetto e filiera di produzione"; Edoardo Tibuzzi, Design Director - AKT II London: "Make, use, adapt, repeat. Strategie sostenibili per il riuso adattivo".





"Rinnoviamo e confermiamo con questo appuntamento la collaborazione e l’interlocuzione con Externa, ormai importante punto di riferimento nel nostro territorio per l’architettura e l’arredamento degli spazi esterni" dice Franco De Lorenzi, presidente Ordine degli Architetti PPC Lecce "focalizzando stavolta la discussione, con il convegno e il workshop ideato dal collega Flavio De Carlo in programma sabato, sui dehor degli esercizi pubblici che è importante considerare e progettare come veri e proprio padiglioni urbani, in una relazione dinamica e quanto mai opportuna con l’estetica della città, la rigenerazione urbana, l’innovazione tecnologica, la necessità di fare i conti con i cambiamenti climatici e il surriscaldamento di cui le città sono allo stesso tempo artefici e vittime. Un esercizio progettuale e concettuale che non si limita a considerare solo la funzione di strutture non più esclusivamente temporanee ma che, richiamando il ruolo e la storia dei padiglioni nelle città moderne e contemporanee, considera le stesse parte integrante della geografia e del paesaggio urbani. Si tratta dunque di fermarsi a riflettere su come strutture che modificano evidentemente il volto di intere porzioni urbane e l’idea stessa di spazio pubblico debbano essere interpretate come vere e proprie architetture da esterni anche sotto il profilo dell’estetica, della sostenibilità e dell’accessibilità urbane".