Byd apre a Bari e accelera sull’elettrico in Puglia

BARI - Byd rafforza la sua presenza in Puglia con l’inaugurazione di una nuova concessionaria a Bari, in viale Luigi Einaudi, vicino al Parco 2 Giugno. Il nuovo punto vendita offre servizi di vendita e assistenza dedicati alla mobilità elettrica e ibrida, confermando la strategia del gruppo di consolidare la rete commerciale regionale dopo le sedi già presenti a Monopoli e Fasano.

L’apertura arriva in un momento di forte espansione per Byd: nel 2024 il gruppo ha superato Tesla in termini di fatturato e vendite, e il primo trimestre del 2026 conferma il trend positivo, con un utile netto di 1,3 miliardi di dollari contro i 409 milioni del concorrente statunitense.

«Il territorio sta rispondendo con grandissimo interesse», spiega Flaviano Margiotta. «Molti clienti arrivano in concessionaria già informati sui prodotti: apprezzano la tecnologia e riconoscono nel marchio un’offerta di qualità e altamente competitiva».

Dall’apertura, avvenuta circa venti giorni fa, la concessionaria ha registrato già una ventina di contratti e circa 300 contatti. La domanda locale mostra una chiara propensione verso i motori ibridi plug-in, che rappresentano il 70% delle preferenze, mentre il restante 30% riguarda i veicoli completamente elettrici.

Con questa nuova sede, Byd conferma l’impegno nello sviluppo della mobilità sostenibile in Puglia, rispondendo alla crescente domanda di soluzioni tecnologiche e a basso impatto ambientale.