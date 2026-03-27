Lecce: arrestato 65enne per traffico di cocaina

LECCE - Un uomo di 65 anni, originario di Carmiano e residente a Lecce, è stato arrestato dalla Guardia di Finanza con l’accusa di traffico di sostanze stupefacenti. L’operazione è stata condotta dai militari del GICO del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria nell’ambito dei controlli sul territorio.

L’uomo è stato fermato nella serata di giovedì 28 marzo perché ritenuto sospetto. Durante la perquisizione, i finanzieri hanno sequestrato circa 1,5 chilogrammi di cocaina, custoditi in una busta e destinati al mercato locale, con un valore stimato di circa 200 mila euro.

Il 65enne era noto anche per la sua presenza sui social network, dove aveva pubblicato video di scherzi diventati virali, conquistando una certa popolarità. Recentemente aveva inoltre intrapreso un percorso come influencer, supportato da un’agenzia di comunicazione.

Al termine delle operazioni, l’uomo è stato arrestato per violazione dell’articolo 73 del D.P.R. 309/90 e trasferito nel carcere di Lecce, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

L’indagine è ancora in fase preliminare e la responsabilità dell’indagato sarà accertata solo con una sentenza definitiva. L’operazione rientra nel più ampio impegno della Guardia di Finanza nel contrasto ai traffici illeciti e nella tutela della salute pubblica.