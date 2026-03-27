Mesagne, furti e occupazioni abusive: minorenne collocato in comunità
MESAGNE – Nella giornata di lunedì 23 marzo, la Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza di misura cautelare nei confronti di un minorenne residente a Mesagne, disponendone il collocamento in una comunità educativa. Il provvedimento, emesso il 18 marzo dal Tribunale per i Minorenni di Lecce – Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari, arriva al termine di un’attività investigativa condotta dagli agenti del locale Commissariato.
Il giovane è ritenuto il presunto autore, insieme ad altri coetanei, di diversi episodi criminosi avvenuti tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026. In particolare, gli vengono contestati due furti ai danni di un’attività commerciale, messi a segno il primo gennaio scorso.
Tra i reati contestati figura anche il furto aggravato di un monopattino elettrico, sottratto il 25 gennaio nei pressi del centro storico a un giovane extracomunitario. Inoltre, il minorenne sarebbe coinvolto in un ulteriore furto aggravato all’interno di un’abitazione, dalla quale avrebbe sottratto vari beni, arrivando anche ad allacciarsi abusivamente alla rete elettrica per alimentare un immobile adiacente occupato senza titolo.
Al termine delle formalità di rito, il minore è stato trasferito presso una comunità educativa, dove resterà a disposizione dell’autorità giudiziaria. Le indagini proseguono per chiarire eventuali responsabilità di altri soggetti coinvolti.