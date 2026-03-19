Carburanti, Tacente: “Bene il taglio delle accise, risposta concreta del Governo”

TARANTO – “Una risposta concreta e coerente con un impegno portato avanti da tempo”. Così il consigliere comunale di Tarantocommenta il taglio delle accise sui carburanti annunciato dal Governo.

Tacente ha sottolineato come le parole del vicepremier Matteo Salvini rappresentino il punto di arrivo di una battaglia politica iniziata mesi fa, quando il leader della Lega aveva posto con forza il tema del peso delle accise e della necessità di tutelare famiglie e imprese dagli effetti dei rincari.

Secondo il consigliere, il provvedimento dimostra che “quando c’è volontà politica le soluzioni arrivano”, evidenziando non solo la riduzione del prezzo alla pompa, ma anche l’importanza delle misure contro la speculazione lungo la filiera.

“Non si tratta solo di abbassare i costi – ha aggiunto – ma di ristabilire equità e trasparenza in un settore spesso poco comprensibile per i cittadini”.

Tacente ha inoltre espresso apprezzamento personale per l’intervento, riferendo di essersi congratulato direttamente con il ministro Salvini per il risultato ottenuto. “È questa la politica che serve: ascoltare, insistere e portare a casa soluzioni”, ha concluso.